قال الدكتور محمد الأتربي، رئيس الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن استخدام العطور ومزيلات العرق يحتاج إلى قدر من الحذر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

وأضاف «الأتربي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد»، أن بعض المكونات والمواد المضافة إلى المنتجات قد تؤدي إلى تهيج الجلد أو زيادة أعراض الحساسية لدى بعض الأشخاص.

وأوضح أن المشكلة لا ترتبط بالعطور المعتمدة في حد ذاتها، وإنما قد تتعلق ببعض المنتجات غير الموثوقة أو المواد الكيميائية والإضافات المستخدمة فيها، مشيرًا إلى ضرورة الانتباه إلى مكونات المنتجات المستخدمة على الجلد.

وتابع: «استخدام البرفان المعتمد وفق المواصفات لا يمثل مشكلة لدى معظم الأشخاص، بينما قد تختلف الاستجابة من شخص إلى آخر، خاصة لدى من لديهم تاريخ مع الحساسية».

وأوضح أن بعض منتجات العناية الشخصية، ومن بينها مزيلات العرق والعطور، تحتوي على مواد قد تسبب تهيجًا أو تحسسًا لدى بعض الأشخاص، وهو ما يستدعي التوقف عن استخدام المنتج عند ظهور أعراض مثل الاحمرار أو الحكة أو الالتهاب.