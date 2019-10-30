مقتل 8 من طالبان واعتقال 5 في عمليات عسكرية بأفغانستان

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ذكر مسؤولون عسكريون، أن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 8 من مسلحي طالبان، في عمليات عسكرية بإقليمي دايكوندي وباكتيا، طبقا لما أوردته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 5 مسلحين.

وأوضح المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت 7 مسلحين خلال عملية عسكرية بمنطقة جيزاب في دايكوندي.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأ أسلحة.

وقتلت القوات الخاصة مسلحا من طالبان واعتقلت 5 آخرين، خلال غارتين منفصلتين بمنطقة "سيد كرم" بإقليم باكتيا، كما دمرت مخبئين للأسلحة.