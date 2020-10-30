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أعداد جريدة الشروق
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مسلحون يقتلون 3 شبان من حزب رئيس الوزراء الهندي في كشمير

أرشيفية
أرشيفية
نيودلهي - د ب أ
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 10:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 10:35 ص

قال مسؤولون في الهند، اليوم الجمعة، إن مسلحين قتلوا 3 شبان من العاملين في حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت الشرطة المحلية أن العاملين الثلاثة في حزب بهاراتيا جاناتا كانوا يستقلون سيارة في منطقة كولجام ليل الخميس عندما أطلق مسلحون النار عليهم.

وأضافت الشرطة أنه تم نقل الثلاثة إلى المستشفى، حيث تم الإعلان عن وفاتهم فور وصولهم.

وأوضحت الشرطة أن البحث جار عن المسلحين الذين نفذوا الهجوم.

وأدان رئيس الوزراء الهندي الهجوم في تغريدة على تويتر، قائلا: "كان هؤلاء الشبان اللامعون يقومون بعمل ممتاز في جامو وكشمير... أود أن أعرب عن تعاطفي مع عائلاتهم في هذا الوقت العصيب... لترقد أرواحهم في سلام".

ولقي عدد من العاملين في حزب بهاراتيا جاناتا حتفهم في هجمات شنها مسلحون في الإقليم الذي يشهد تمردا خلال الأشهر الأخيرة. ففي يوليو الماضي، قتل متمردون مسؤولا محليا يتبع حزب بهاراتيا جاناتا ووالده وشقيقه في بانديبورا. وبعد شهر، قتل مسلحون كذلك رئيس مجلس قروي للحزب الحاكم في الهند.

ويشهد الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير حركة انفصالية عنيفة منذ مطلع الثمانينيات، التي تقول الهند أن جارتها باكستان تدعمها. وتنفى إسلام آباد هذه التهمة، وتصف متمردي كشمير بالمقاتلين من أجل الحرية.


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