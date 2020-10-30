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أعداد جريدة الشروق
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وزير الصحة اللبناني: مُقبلون على موجة ثانية من تفشي وباء كورونا

وزير الصحة اللبناني، حمد حسن
وزير الصحة اللبناني، حمد حسن
بيروت - أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 9:20 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 9:20 م
حذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، من أن لبنان مُقبل على موجة ثانية من تفشي وباء كورونا، في ظل عدم وجود أسرّة عناية مركزة كافية في المستشفيات، مشددا على أن المنظومة الصحية بقطاعيها العام والخاص ومن دون استثناء، يتعين أن تستعد بجدية لمضاعفة عدد الأسرّة وتوفير الخدمات اللازمة للمجتمع.

ودعا وزير الصحة اللبناني – في تصريح اليوم – المستشفيات الخاصة التي تأخرت حتى الآن في إنشاء أقسام مخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، إلى أن تبادر إلى ذلك الأمر سريعا، مشيرا إلى أن الأنظمة الصحية في كل دول العالم أعلى أهبة الاستعداد لمواجهة انتشار الوباء لاسيما مع دخول فصل الشتاء.

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