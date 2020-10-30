القبض على رجل على خلفية الهجوم على كنيسة في نيس

ذكر مصدر قضائي فرنسي، اليوم الجمعة، أن رجلا يبلغ من العمر 47 عاما، تم القبض عليه على خلفية صلته بالاعتداء الذي نفذه رجل بسكين على كنيسة في نيس، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأشار المصدر إلى أن الرجل محتجز لاستجوابه، ويشتبه في أنه كان على اتصال بمنفذ الهجوم عشية الهجوم.

وتم احتجاز منفذ الهجوم نفسه بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه 14 مرة بعد وصولها إلى مسرح الحادث.

وقال المدعي العام المعني بمكافحة الإرهاب في فرنسا إن حياته كانت لا تزال في خطر حتى وقت متأخر من يوم الخميس.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني الفرنسي في وقت مبكر من اليوم الجمعة في أعقاب ما وصفه بـ "هجوم إرهابي إسلامي".

وجاء الهجوم بعد أسبوعين من قيام إسلامي مشتبه به بقطع رأس مدرس في إحدى ضواحي باريس بعدما عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في درس عن حرية التعبير.

وأثارت خطط الحكومة الفرنسية لشن حملة قمع واسعة النطاق على التيار الإسلامي ودفاعها الشرس عن حرية الانخراط في الإساءة لرموز الأديان رد فعل غاضبا في العديد من الدول الإسلامية.