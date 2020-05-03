قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لزيادة إصابات كورونا مرة أخرى بعد انخفاضها، ذاكرًا أن الأول هو الدخول في موجة ثانية.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن السيناريو الثاني يتمثل في ارتفاعات وانخفاضات متكررة في الأعداد، مشيرًا إلى أن الثالث هو احتمالية ارتفاع نسب الإصابة بكورونا في مناطق دون أخرى.

وأكد أن السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من كورونا، مرهونة بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مضيفًا أن تدخل الحكومات يحافظ على الصحة، لكنه يؤثر على الاقتصاد، لذا لا بد من التزام المواطنين.

وذكر أن نسب الإصابات تنخفض عند التزام الناس، وترتفع عند عدم التزامهم، وذلك في جميع أنحاء العالم وليس في مصر فقط.