 مقتل 6 أشخاص على الأقل وفقدان 35 آخرين إثر وقوع انهيار أرضي في السلفادور - بوابة الشروق
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مقتل 6 أشخاص على الأقل وفقدان 35 آخرين إثر وقوع انهيار أرضي في السلفادور

السلفادور
السلفادور
سان سلفادور - أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 11:31 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 11:31 م
أعلن مسؤولو الدفاع المدني في السلفادور اليوم الجمعة إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا وفُقِد 35 آخرون إثر وقوع انهيار أرضي بعد هطول أمطارٍ غزيرة شمالي العاصمة.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الانهيار الأرضي وقع بعد تحريك الأرض من الجزء العلوي في بركان "سان سلفادور" مما تسبب في انهيار منازل وتجريف الأشجار على طول مسار يبلغ حوالي 3 كيلومترات على بعد ما يقرب من 20 كيلومتراً شمال العاصمة سان سلفادور.

وقال مدير الدفاع المدني في السلفادور "ويليام هيرنانديز" إن البيانات الأولية تشير إلى أن حوالي 40 منزلاً قد دمرت.

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