وزير الصحة اللبناني يحذر من موجة ثانية لكورونا

حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في البلاد، مضيفا: "وليس هناك من أسرة عناية متاحة" في المستشفيات.

ودعا حسن، النظام الصحي بقطاعيه العام والخاص، من دون استثناء، إلى "الاستعداد بجدية لمضاعفة عدد الأسرة وتأمين الخدمة اللازمة لمجتمعنا ومواطنينا"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأوضح أن "برنامج التوأمة بين أحد عشر مستشفى حكوميا، يستكمل تقديم الدعم لهذه المستشفيات، وبموجبه ستقدم منظمة الصحة العالمية دعما للمستشفيات الحكومية من خلال شراء خدمات بعقود محددة بسقف زمني، لتغطية الأقسام الموجودة بكادر بشري مؤهل، على أن تقدم المستشفيات الخاصة الجامعية التدريب".

وتمنى الوزير على "المرجعيات الحكومية ذات الصلة أن تعطي الأولوية لحاجة المستشفيات الحكومية للتوظيف وشراء الخدمات، بحيث تكون ديناميكية التعاطي معها هادفة لدعمها وتطويرها".

كما توجه بالدعوة إلى كل المستشفيات الخاصة، التي تأخرت حتى الآن عن افتتاح أقسام كورونا، الى أن تبادر إلى ذلك، خصوصا وأن "الأنظمة الصحية في كل دول العالم على أهبة الإستعداد لمواجهة الوباء".