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الخميس.. افتتاح العرض المسرحى «ديجافو» بالهناجر

ديجافو
ديجافو
شيماء شناوي
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 1:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 1:36 ص

يفتتح قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحي "ديجافو" فى السابعة من مساء يوم الخميس 5 نوفمبر المقبل، على مسرح مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، والبطولة للفنانين " تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد"، ديكور أحمد آمين، أزياء مروة عودة، موسيقي محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، مساعدو الإخراج :"أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن"، مخرج منفذ أحمد سيف، تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد .

"ديجافو" يقدم يوميا، ما عدا يوم الاثنين إجازة المسرح، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

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