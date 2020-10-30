يفتتح قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحي "ديجافو" فى السابعة من مساء يوم الخميس 5 نوفمبر المقبل، على مسرح مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، والبطولة للفنانين " تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد"، ديكور أحمد آمين، أزياء مروة عودة، موسيقي محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، مساعدو الإخراج :"أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن"، مخرج منفذ أحمد سيف، تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد .

"ديجافو" يقدم يوميا، ما عدا يوم الاثنين إجازة المسرح، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة المواطنين.