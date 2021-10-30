مفوضية الانتخابات العراقية تعيد فتح الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم السبت، إعادة فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية بالعراق، حيث اشترطت حالة وحيدة تتعلق فقط بتوفر المدعيات الأولى التي لا تحمل توصية بالعد والفرز، أكدت أنها لمست حالة رضا لدى وكلاء الكيانات والمرشحين والمراقبين على مجريات العملية الجارية في بغداد.

وقال حسن سلمان، مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع): "انه منذ أن بدأت مفوضية الانتخابات عد وفرز أصوات المحطات المطعون بنتائجها باشرت وفق جدول زمني محدد للمحافظات، وأنهت هذا اليوم العملية مع 348 محطة بجانب الكرخ، كل الإشارات تبين أن النتائج مطابقة".

وأضاف أنه من خلال تواجدنا اليومي بقاعة العد والفرز لمسنا حالة رضا من قبل وكلاء الأحزاب والمرشحين والمراقبين المحليين والدوليين، على مجريات العملية ونتائجها، والأمور بدأت تكون أكثر قناعة بالنسبة للمشتكين بصحة النتائج، وأنه يوم غد ستجري عملية العد والفرز للمحطات المطعون بنتائجها في ست محافظات وهناك جوانب فنية ستراعى ولا يمكن التكهن بموعد الانتهاء.

وأكد أن المفوضية فتحت الباب أمام تقديم طعون مجدداً بالنسبة بالمدعيات الأولى التي تمت إحالتها إلى الهيئة القضائية، التي لا تحمل توصية بالعد والفرز فقط ما يمنح المجال أمام المشتكين لتقديم أوراقهم.