بايرن يعزز صدارته للبوندسليجا ودورتموند يواصل ملاحقته

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استعاد فريق بايرن ميونخ إتزانه في الدوري الألماني وتغلب على مضيفه يونيون برلين 5/ 2 اليوم السبت في المرحلة العاشرة من البوندسليجا.

وواصل بوروسيا دورتموند مطاردته لبايرن على الصدارة من خلال فوزه على ضيفه كولن 2 /صفر.

واستهل فريق فولفسبورج مشواره تحت قيادة مدربه الجديد فلوريان كوفلت بالفوز على مضيفه باير ليفركوزن 2 /صفر.

وفي باقي المباريات تعادل لايبزج مع مضيفه انتراخت فرانكفورت 1 /1 وفاز ماينز على مضيفه ارمينيا بيلفيد 2 /1 وفرايبورج على ضيفه جرويتر فورت 3 /1.

وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، نجح بايرن ميونخ في تجاوزه هزيمته الكارثية أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بخمسة أهداف دون رد في الدور الثاني لكأس ألمانيا، وفاز على يونيون برلين عن جدارة واستحقاق.

وتقمص القناص البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة في مباراة اليوم بتسجيله هدفين في الدقيقتين 15 و23 وجاء هدفه الأول من ضربة جزاء.

وأضاف ليروي ساني وكينجسلي كومان الهدفين الثالث والرابع للنادي البافاري في الدقيقتين 35 و61 وتكفل توماس مولر بالهدف الخامس في الدقيقة 79.

وتكفل نيكو جييسلمين وجوليان رايرسون بتسجيل هدفي يونيون برلين في الدقيقتين 43 و65.

الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن دورتموند الوصيف وتوقف رصيد يونيون برلين عند 16 نقطة في المركز السادس ورصيد كولن عند 13 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، حسم دورتموند فوزه على كولن بهدفي ثورجان هازارد وستيفن تيجيس في الدقيقتين 40 و64.

وعلى ملعب باي أرينا، استهل المدرب الجديد كوفلت مسيرته مع فولفسبورج بالفوز على ملعب ليفركوزن بهدفين دون رد.

وتولى كوفلت تدريب فولفسبورج قبل أيام قليلة عقب إقالة مارك فان بوميل من تدريب الفريق.

وحقق فولفسبورج فوزه الأول بعد الخسارة في المباريات الثلاث الماضية أمام يونيون برلين وفرايبورج في البوندسليجا وأمام ريد بول سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم لوكاس نميشا بهدف لفولفسبورج في الدقيقة 48 ثم أضاف ماكسيميليان أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وأنهى فولفسبورج المباراة بعشرة لاعبين لطرد ماكسينس لكرواكس في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج إلى 16 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة خلف ليفركوزن صاحب المركز الرابع.

وعلى ملعب كومرزبنك ارينا، تقدم المهاجم الدنماركي يوسف بولسن بهدف للايبزج في الدقيقة 35 لكن لوكاس سيلفا خطف هدف التعادل القاتل لفرانكفورت في الوقت بدل الضائع.

ورفع لايبزج رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن مقابل تسع نقاط لفرانكفورت في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، عزز فرايبورج موقعه في المركز الثالث بفضل فوزه على فورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم فرايبورج بهدف عكسي سجله سيمون أستا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20 ثم أضاف نيكولاس هوفلر الهدف الثاني في الدقيقة 39 قبل أن يختتم فينتشينزو جريفو التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 79 وتكفل جامي لويلينج بالهدف الوحيد لفورت في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد فرايبورج إلى 22 نقطة في المركز الثالث وظل فورت في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وعلى ملعب شوكو أرينا، سجل لي جاي سونج وجوناثان بوركاردت هدفي الفوز لماينز في الدقيقتين 25 و69 وتكفل جاكوب لورسن بالهدف الوحيد لبيلفيلد في الدقيقة 42.

الفوز رفع رصيد ماينز إلى 16 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد بيلفيلد عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير.