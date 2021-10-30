حسام حسن: نعترف بالأخطاء لكن العودة بعد الخسارة أمر إيجابي

اعترف حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بارتكاب بعض الأخطاء خلال مباراتي سموحة وفيوتشر ضمن منافسات الجولة الأولى والثانية للدوري الممتاز.

وقال حسام حسن في تصريحات للمؤتمر الصحفي عقب مواجهة فيوتشر: «كل من يقول أن هناك أخطاء محق لكن العودة في النتيجة بعد الخسارة أمر إيجابي».

وأضاف: «أنا أول من يحاسب على الأخطاء وبالفعل استقبالنا لهذا الكم من الأهداف يجب إصلاحه، وأنا أيضا مطالب بتصحيح أخطائي».

وأكمل حسام حسن في حديثه عن مواجهة فيوتشر: «حاولنا استكمال الأداء بنفس الأسلوب الذي انهينا به المباراة الماضية».

وشدد: «لقد لعبنا بتشكيل مشابه للمباراة الماضية ولكن لن استبدل لاعب بسبب خطأ لأن مستواه النفسي سينخفض بشدة ومن الوارد خسارته بشكل مستمر».

وواصل: «حصلنا على عدد من ركلات الجزاء بدون تقنية الفيديو وهذا يدل على أنها غير قابلة للشك، وحاولت اقناع اللاعبين بين شوطي المباراة بأننا من منحنا الفرصة لفيوتشر لدخول المباراة».

وأتم: «كنت أتمنى أن نخرج الشوط الأول بفارق هدف، لكن الهدف الذي جاء من خطأ منح الفرصة لفيوتشر من اجل السيطرة».