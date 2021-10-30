الصين: تفشي كورونا في منغوليا الداخلية تحت السيطرة

ذكر مسؤولون صينيون أن أحدث تفش لكوفيد-19 في البلاد تحت السيطرة ولكن نسبة كبار السن الذين أصيبوا شكلت تحديا للرعاية الصحية.

وقال مسؤولو لجنة الصحة الوطنية في موجز إعلامي، اليوم السبت، إن تفش الفيروس في مقاطعة اجينا بمنغوليا الداخلية، وهي وجهة سياحية تجذب الكثير من الزوار كبار السن، لم يتسبب في انتشار الإصابات إلى أماكن أخرى خلال 4 أيام، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر المسؤولون أنه جرى إيداع حالات الإصابة الجديدة التي وجدت بين المخالطين عن قرب، في الحجر الصحي.

وأوضح مسؤول أن نحو 40% من المرضى في موجة التفشي هم فوق الستين عاما، أي أعلى من معدلهم في الموجات السابقة والذي بلغ 5ر18%، ونظرا لأن كبار السن يعانون من أمراض مزمنة فإن هذا أدى إلى المزيد من حالات الإصابة الحادة.

وأفاد المسؤولون بأن سوء الوضع الطبي على مستوى المقاطعة يضيف أيضا لتحدي السيطرة على الفيروس.