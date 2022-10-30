غرفة الإسكندرية التجارية: استقرار أسعار المواد الغذائية رغم ارتفاع سعر الصرف

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار المواد الغذائية مستقرة ولم تشهد أي ارتفاعات تذكر بعد تحرك سعر الصرف.



وأضاف المنوفي، أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على تجار المواد الغذائية في مصر، مؤكدا أن الشعبة ليست هي المنوطة بتسعير المنتجات.



وأوضح أن الشعبة طالبت في وقت سابق، من عدة جهات على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بكتابة أسعار البيع على المنتجات التي تصل إلى المستهلكين، مؤكدا أن دور التجار هو إيصال المنتج والخدمة بأفضل جودة إلى المواطنين.



وشدد المنوفي، على أن ارتفاع أسعار المنتجات أو المواد الغذائية، لا يصب في مصلحة التجار، مؤكدا أن جميع التجار يعملون وفق استراتيجية تتضمن تحقيق هامش ربح محدد، لا يتغير مع تغير الأسعار بالزيادة أو الانخفاض.



وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن انخفاض أسعار المنتجات والمواد الغذائية، يصب في مصلحة التاجر، حيث يسهم انخفاض الأسعار في تحقيق مبيعات كبيرة، تساعد على توفير سلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق هامش ربح مرضي للتجار في نفس الوقت.



وأكد أن انخفاض أسعار المنتجات، يسهم في التسريع من حركة دوران رأس المال، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يكون له انعكاس سلبي على التاجر قبل المستهلك، وهو الأمر الذي لا يرحب به أي تاجر في مصر.



وتابع أن التجار في مصر، يتاجرون في أكثر من 1500 سلعة متوفرة في الأسواق، إذ يسعى جميع التجار إلى تحقيق وفر في السلع بالأسواق بأسعار تناسب المواطنين، رافضا اتهام التجار بفكرة التخزين والاحتكار لتعطيش السوق، ورفع الأسعار.



وأضاف المنوفي أن التجار لا شأن لهم بتسعير السلع والمنتجات التي يتم طرحها وعرضها في الأسواق للمواطنين، مؤكدا أن أعضاء الشعبة من تجار السلع الغذائية وأصحاب السوبر ماركت، طالبوا كثيرا عدة مرات وزارة التموين بكتابة سعر البيع على المنتجات حتى لا يستطيع أصحاب الشركات والموردين تغيير الأسعار.