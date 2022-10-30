الاتحاد الأوروبي يحث روسيا على استئناف دورها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

حث الاتحاد الأوروبي روسيا على استئناف دورها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، والتراجع عن قرارها بشأن تعليق مشاركتها في تلك الاتفاقية الحيوية.



وقال رئيس السياسات الخارجية للتكتل، جوزيب بوريل -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد- إن قرار روسيا بتعليق مشاركتها في اتفاق البحر الأسود يعرض للخطر مسار التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة الأكثر احتياجًا من أجل التعامل مع أزمة الغذاء العالمية الناجمة من الحرب الروسية الأوكرانية.



وكانت روسيا قد أعلنت أمس إنها قررت تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة مع أوكرانيا، بعد هجمات الطائرات بدون طيار على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ألقت موسكو باللوم فيها على كييف.