حماس: المقاومة تتصدى للتوغل الإسرائيلي بغزة

قال المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، حازم قاسم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك على مشارف مدينة غزة بسبب تصدي المقاومة له.

وأضاف قاسم في تصريحات أوردتها قناة "الجزيرة" الإخبارية أن كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتدير المعركة بكفاءة.

وتابع أن جيش الاحتلال أدخل دبابات إلى مناطق رخوة في أطراف مدينة غزة بعد أن قصف وأحرق كل شيء فيها، مشيرا إلى أن الاحتلال ألقى مئات الأطنان من القنابل على غزة خلال 3 أسابيع.

وأفاد مراسل قناة الجزيرة بأن عناصر من المقاومة استهدفت دبابات إسرائيلية توغلت في شارع صلاح الدين، مشيرا إلى اشتباكات عنيفة في المنطقة.

من جهته، قال متحدث باسم جيش الاحتلال -في إيجاز صحفي بتل أبيب- إن الجيش ينفذ هجوما بالمدرعات، مضيفا أن العمليات ستتعمق داخل قطاع غزة.

ومنذ 24 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، مما أدي لاستشهاد أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 امرأة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وفي الضفة الغربية، استشهد 114 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الحالي، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.