كلوب: سوبوسلاي أظهر مدى جودته مع ليفربول

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استمر دومينيك سوبوسلاي في التألق رفقة نادي ليفربول هذا الموسم.

وانضم سوبوسلاي إلى صفوف ليفربول هذا الصيف قادما من نادي لايبزيج مقابل حوالي سبعين مليون يورو.

وأثبت سوبوسلاي نفسه مع ليفربول وأصبح لاعبا لا غنى عنه مع النادي الإنجليزي.

وصنع سوبوسلاي هدفين في فوز ليفربول على نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي.

وأثنى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على قدرات سوبوسلاي وجودته مع الريدز. وقال كلوب في تصريحات نقلتها بي بي سي سبورت: "من الممتع رؤية مدى حبه للعب ومدى نضجه على أرض الملعب من خلال تقديمه لتمريرتين حاسمتين".

وأضاف كلوب في حديثه: "أنت بحاجة إلى لاعبين يفهمون اللعبة وهو يفهمها بالتأكيد".

وأوضح: "لقد كانت مباراة جيدة وهذا ما تحتاجه ضد خصم مستعد لجعل حياتك صعبة للغاية".

وأردف: "أنا متأكد تمامًا من أن ستيف كوبر عندما اكتشف أن كريس وود لا يستطيع اللعب، أنا متأكد من أن تلك لم تكن لحظة جيدة".

وأتم كلوب: "مع وجود مهاجم مناسب واثنين من الأجنحة السريعة كان من الممكن أن يسبب لنا مشاكل".