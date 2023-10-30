استراليا تنسحب من مفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي

انسحبت استراليا للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل لاتفاق تجارة حرة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال وزير التجارة الاسترالي، دون فاريل، في بيان اليوم الأحد من أوساكا باليابان، حيث التقى بممثلين أوروبيين على هامش اجتماع مجموعة السبع، "لم يكن بالإمكان تحقيق تقدم" في المفاوضات مع أوروبا.

وقال إن "المفاوضات ستستمر، وآمل أن نوقع في يوم ما على اتفاق يعود بالنفع على كل من استراليا وأصدقائنا الأوروبيين".

ويعمل الجانبان على إبرام اتفاق للتجارة الحرة منذ أكثر من خمس سنوات، وبينما تحقق اتفاق عريض في معظم المجالات، تتبقى مسائل زراعية قليلة تهدد بعرقلة التوصل إلى الاتفاق .

وتضغط استراليا من أجل وصول منتجاتها من اللحم البقري ولحم الضأن والسكر بشكل أكبر للسوق الأوروبية، بينما تريد بروكسل إنهاء وضع محددات مواقع جغرافية معينة على منتجات مثل بروسيكو وفيتا.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان عبر البريد الالكتروني إن "المفوضية تأسف لعدم إحراز تقدم خلال المفاوضات في أوساكا".

وقالت إن "الجانب الاسترالي أعاد طرح عروض زراعية لا تعكس المفاوضات الأخيرة والعملية التي جرت بين كبار المسؤولين. المفوضية الأوروبية مستعدة لمواصلة المفاوضات".