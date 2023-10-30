البيت الأبيض: نفكر جديا في مقترح هدنة إنسانية في غزة

أعلن البيت الأبيض، أنه يؤيد فكرة وقف النار في غزة لأسباب إنسانية، وذلك بعد 24 يوما على القطاع.



وقال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض في حديث لشبكة «سي إن إن»، اليوم الاثنين:«نفكر جديا في مقترح هدنة إنسانية».



ولم يستبعد كيربي أن تدعم واشنطن مشروع قرار أممي أمام مجلس الأمن بدعم هدنة إنسانية في قطاع غزة.



في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أن بلاده تعمل بشكل مكثف مع مصر وإسرائيل وآخرين في محاولة للتوصل إلى هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.



ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.



وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.