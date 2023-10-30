مروان محسن يقود هجوم فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

فيوتشر يحل ضيفًا على البنك الأهلي في السابعة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فيوتشر، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويدخل فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد ربيعة، خالد رضا، علي الفيل وباسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو وأيمن الصفاقسي.

الهجوم: عبد الكبير الوادي، محمد فاروق ومروان محسن

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود حمدي، محمود رزق، محمد نصير، محمود شعبان، عمر السعيد، محمد صادق، أموراني حساني، علي زعزع وكاجالي درامي.