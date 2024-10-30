تراجع غير متوقع لمخزون النفط الأمريكي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، على خلاف التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي يوم 25 أكتوبر الحالي بواقع 500 ألف برميل، بعد ارتفاعه بواقع 5ر5 مليون برميل في الأسبوع السابق عليه.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 3ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

ومع التراجع غير المتوقع، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 5ر425 مليون برميل أي أقل بنسبة 4% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 7ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 9% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.