لأول مرة، نظمت وزارة الخارجية والهجرة فعالية يوم الأربعاء، حول السياسة الخارجية المصرية بمقر وزارة الخارجية شارك فيها 50 طالبا وطالبة من 20 جامعة حكومية مصرية من محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس وبني سويف والقليوبية والدقهلية والمنيا والمنوفية وسوهاج وأسيوط وقنا والغربية والفيوم وكفر الشيخ وبورسعيد والبحيرة ودمياط وأسوان والشرقية والأقصر.

وتأتي الفعالية ضمن أنشطة الدبلوماسية العامة التي تنظمها الوزارة للتفاعل مع الشباب المصري للحديث عن أولويات السياسة الخارجية المصرية وتحدياتها.

وشارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في الجلسة الافتتاحية للفعالية، حيث أعرب عن سعادته لاستضافة وزارة الخارجية لشباب مصر الواعد.

وأكد حرص الوزارة على التفاعل مع فئة الشباب من كل محافظات مصر وإجراء حوار تفاعلي متبادل معهم حول السياسة الخارجية المصرية خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي تعانى منها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، واستعرض التحركات النشطة التي تقوم بها وزارة الخارجية في مختلف الملفات التي تعتلي أولوية الدبلوماسية المصرية، مشيراً إلى الأزمات الإقليمية غير المسبوقة التي تحيط بمصر، مما يتطلب الانخراط بفاعلية وحكمة للتعامل مع هذه التحديات.

كما استمع الوزير لآراء الشباب بالنسبة التطورات في الإقليم ومقترحاتهم وتصوراتهم حول سبل التعامل معها.

تضمنت الفعالية عدة جلسات على مدار اليوم مع عدد من مساعدي الوزير ونوابهم، تناولت تطورات العلاقات المصرية مع الدول العربية والافريقية والأوروبية، فضلاً عن لقاءات مع القطاعين الاقتصادي وحقوق الإنسان، حيث اُتيحت الفرصة للطلبة عقد اجتماعات مع قطاعات الوزارة للتعرف على طبيعة عمل الدبلوماسية المصرية، وتم ترتيب جلسة خاصة للطلبة لاستعراض شروط ومعايير الالتحاق بوزارة الخارجية.