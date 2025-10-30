تمكن الطالب الفلسطيني معتصم عرفات الميناوي، من نيل درجة الدكتوراة في "علوم الإعلام والاتصال" بجامعة منوبة التونسية، بعدما ناقش أطروحته عبر تقنية الاتصال المرئي، متجاوزا بذلك الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال معهد الصحافة التونسي في بيان مساء الأربعاء، إن الميناوي ناقش أطروحته "عن بعد" بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة "في مشهد غير مألوف يعكس صمود الإنسان الفلسطيني أمام أقسى الظروف".

وذكر المعهد أن المناقشة جرت عن بعد من داخل أحد أجنحة "مستشفى الوفاء"، وسط الدمار والحصار ونقص الغذاء والدواء الذي خلفه العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة.

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ العام 2007، يشمل إغلاق المعابر والتحكم الكامل في حركة البضائع والأفراد.

وخلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي، صعدت تل أبيب قيودها إلى مستوى غير مسبوق، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية وخروج المرضى والطلاب للعلاج والدراسة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح المعهد أن الجلسة عقدت بعد عام ونصف من التأجيل بسبب الحرب، إذ أصيب الميناوي وأفراد أسرته جراء قصف إسرائيلي على منزلهم، ما أدى إلى استشهاد طفلته نور وعدد من أقاربه، فيما أصيب هو بجروح متوسطة.

وأضاف البيان أن الطالب واصل بحثه رغم الفقد والمعاناة، محافظا على التواصل مع مشرفه الأكاديمي الدكتور المنصف اللواتي، الذي دعمه حتى لحظة المناقشة.

وأشار المعهد إلى أن وزارة التعليم العالي التونسية وافقت استثناء على عقد المناقشة عبر الاتصال المرئي، نظرا لاستحالة مغادرة الميناوي غزة وتدمير الجامعات والمؤسسات التعليمية هناك.

وجرت المناقشة في 29 أكتوبر 2025 بحضور لجنة مكونة من الأساتذة زهرة غربي (رئيسة اللجنة) والصادق الحمامي ومراد بهلول وسميحة خليفة.

ورغم الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وضعف الاتصال وأصوات سيارات الإسعاف المحيطة بالمستشفى، استمرت الجلسة حتى نهايتها، قدم خلالها الميناوي عرضا علميا دقيقا لأطروحته بعنوان: "اعتماد طلبة المدارس الثانوية على وسائل الإعلام ووسائط الاتصال أدواتٍ تعليمية".

وأثنت اللجنة على صموده الأكاديمي ومثابرته، ومنحته درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.