متحدث الكرملين: روسيا لا تملك أي معلومات عن إجراء دول أخرى تجارب نووية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا لا تملك أي معلومات عن إجراء دول أخرى تجارب نووية، مؤكدا أن الاختبارات الروسية الأخيرة لصاروخ وطوربيد يعملان بالطاقة النووية لم تكن اختبارات لأسلحة نووية.

وأضاف بيسكوف، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجيهه للبنتاجون لاستئناف التجارب النووية، أن "هناك وقفا ساريا حاليا على التجارب النووية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تخطر روسيا مسبقا بخططها في هذا الصدد، بحسب موقع العربية نت الإخباري.

وأوضح المتحدث الروسي: "سمعنا من ترامب أن دولا أخرى تُجري تجارب على أسلحة نووية، لكن حتى الآن لا علم لدينا بحدوث ذلك".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من كوريا الجنوبية أنه وجه وزارة الحرب الأمريكية لإجراء اختبارات نووية جديدة، مبررا قراره بوجود "برامج اختبار مماثلة لدى دول أخرى"، مضيفا أن أماكن التجارب ستُحدد لاحقا.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء نجاح اختبار مسيرة تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها "استفزاز نووي جديد".

وتشير الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية إلى أن تسع دول فقط تمتلك ترسانات نووية، وهي: روسيا، الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، بريطانيا، باكستان، الهند، إسرائيل، وكوريا الشمالية.