تقديرات: حزبا الديمقراطيين 66 و من أجل الحرية يتعادلان في عدد المقاعد في الانتخابات الهولندية

أظهرت تقديرات جديدة استندت إلى فرز نحو 90% من الأصوات أن حزب "من أجل الحرية" بزعامة اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز لحق بحزب "الديمقراطيين 66" الليبرالي في الانتخابات البرلمانية الهولندية، حيث أصبح كلا الحزبين متعادلين في عدد المقاعد.

ومن المتوقع الآن أن يفوز كلا الحزبين بـ 26 من أصل 150 مقعدا في البرلمان، بحسب أحدث تقديرات خدمة الانتخابات التابعة لوكالة الأنباء الهولندية، الصادرة صباح اليوم الخميس.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية الأولية في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وكانت التقديرات والتنبؤات السابقة قد أظهرت أن حزب "الديمقراطيين 66"، بقيادة روب يتن، يتقدم بفارق مقعدين على حزب "من أجل الحرية" بزعامة فيلدرز.

مع ذلك، تمثل الأرقام الأخيرة انتكاسة لفيلدرز مقارنة بانتخابات عام 2023، عندما حصل حزبه على 37 مقعدا.

ويعتبر حزب الديمقراطيين 66 الليبرالي الفائز الأبرز في هذه الانتخابات، إذ زاد عدد مقاعده بمقدار 17 مقعدا مقارنة بما حصل عليه قبل عامين.

ويعد زعيم الحزب يتن البالغ من العمر 38 عاما هو الأوفر حظا لتشكيل ائتلاف حاكم، حيث استبعدت كل الأحزاب الكبرى التعاون مع فيلدرز.