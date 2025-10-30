حزب الله اللبناني يثمن موقف عون بمواجهة التوغلات الإسرائيلية

ثمن حزب الله اللبناني ، اليوم الخميس ، موقف رئيس الجمهورية جوزف عون بالطلب ‏من الجيش اللبناني مواجهة ‏التوغلات "الإسرائيلية"، داعيا إلى "دعم الجيش بكل الإمكانيات اللازمة لتعزيز ‏قدراته ‏الدفاعية وتوفير الغطاء السياسي لمواجهة هذا العدو المتوحش".

وقال حزب الله ، في بيان صحفي اليوم أوردته علاقاته الإعلامية ، "يواصل العدو الصهيوني المجرم مسلسل جرائمه على الأراضي اللبنانية، ويمعن في ‏توغلاته وانتهاكه لسيادة لبنان ‏وحرمة مواطنيه، غير آبه بالاتفاقات والتفاهمات ‏والقوانين الدولية، إذ توغل فجر اليوم في عمق بلدة بليدا الحدودية ‏واقتحم مبنى ‏البلدية وأعدم بدم بارد موظف البلدية الشهيد إبراهيم سلامة وهو نائم في فراشه، في ‏جريمة تؤكد على ‏إجرام ووحشية هذا العدو المتعطش إلى القتل وسفك الدماء دون ‏أي مبرر".‏

وأضاف أنه "إذ يدين بشدة هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة، والتي أتت مباشرة بعد ‏زيارة الموفدة الأمريكية إلى لبنان ‏وترأسها اجتماعات لجنة الميكانيزم، يؤكد أن العدوان ‏الصهيوني على بلدنا يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي، وأن واشنطن ‏هي صاحبة ‏الضوء الأخضر لكل تصعيد إسرائيلي ولكل عدوان، بهدف الضغط على لبنان لتنفيذ ‏أجندة ومشاريع خبيثة ‏لا تتوافق مع مصلحته الوطنية ولا تحفظ له سيادته وعناصر ‏قوته". ‏

وشدد الحزب على أن "تمادي العدو في جرائمه وارتكاباته يستوجب من الدولة اللبنانية ومن كل القوى ‏السياسية اتخاذ موقف وطني موحد ‏ومسؤول وصلب لتقوية موقف لبنان إزاء هذه الاعتداءات المتواصلة" ، داعيا "‏الحكومة إلى اتخاذ خطوات مغايرة لما ‏قامت به طوال 11 شهرًا وتحمل ‏مسؤولياتها بإقرار خطة سياسية ودبلوماسية لوقف الاعتداءات ولحماية المواطنين ‏‏اللبنانيين ومصالحهم، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقوات الطوارئ ‏الدولية بتحمل مسؤولياتهم باتخاذ ‏المواقف الرادعة والمناسبة لوقف العدوان". ‏

وكان بيان للرئاسة اللبنانية أشار إلى "طلب الرئيس عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تصدي الجيش اللبناني لأي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين".

يأتي ذلك إثر توغل قوة إسرائيلية بعد منتصف الليلة الماضية في بلدة بليدا في جنوب لبنان واقتحامها مبنى بلدية البلدة وقتلها موظفاً كان يبيت في المبنى.