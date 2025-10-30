محافظ القاهرة: تطوير سوق العتبة يجري بالتوازي مع الحفاظ على طابعه التاريخي والمعماري

قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن مشروع تطوير سوق العتبة بوسط العاصمة يأتي في إطار خطة الدولة لتحويل مناطق الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري المميز للمنطقة.

وأوضح "صابر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اقتصاد 24 المذاع على القناة الأولى، أن أعمال التطوير تشمل ثلاثة شوارع رئيسية هي: يوسف الجوهري، والعتبة الخضراء، وأحد الشوارع المتفرعة، بطول إجمالي يصل إلى نحو 320 مترًا، ويضم أكثر من 500 باكية.

وأضاف أن التطوير يجري بالتوازي مع الحفاظ على المعالم التاريخية والمعمارية، مثل عمارة "تيرنج" الشهيرة، لافتًا إلى أن المشروع تم بالتنسيق الكامل مع أصحاب المهن والعقارات في المنطقة، حيث جرى تطوير واجهات 105 محال في مرحلته الحالية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المنطقة ستصبح أكثر أمانًا بعد الانتهاء من المشروع، خاصة في مواجهة الحرائق التي شهدتها خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه تم توسيع الشوارع بنحو 4 أمتار لتسهيل حركة سيارات الإطفاء والطوارئ.

وأكد "صابر" أن الباعة الجائلين الذين يتناوبون على استخدام الباكيات بالشوارع مُلزمون بالحصول على تراخيص تشغيل رسمية، والالتزام بالمساحات المخصصة لهم والحفاظ على نظافة المكان، لضمان استمرار المشروع في صورته الحضارية الجديدة.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع تطوير سوق العتبة بعد اكتمال أعمال إعادة تأهيله، ضمن خطة الدولة لتحديث الأسواق العشوائية والحفاظ على المناطق التراثية.

ونفذ المشروع جهاز تعمير القاهرة الكبرى بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه، وشمل تطوير ثلاثة شوارع رئيسية بطول 321 مترًا، وتحسين واجهات 105 محال، وترميم عدد من العقارات ذات الطابع المعماري المميز، فضلًا عن تنفيذ شبكات المرافق وتركيب مظلات حديثة، وإضاءة جمالية، وكاميرات مراقبة.

واستفاد من المشروع نحو 473 تاجرًا، ليصبح السوق نموذجًا يجمع بين الأصالة والمعاصرة، فيما شدد رئيس الوزراء على أهمية الحفاظ على هذا الإنجاز الحضاري باعتباره نقلة نوعية في قلب العاصمة.