تنزانيا تعيد خدمة الإنترنت وسط استمرار الاضطرابات المرتبطة بالانتخابات

أعادت السلطات التنزانية، اليوم الخميس، خدمة الإنترنت، بعد يوم واحد من قطعها في محاولة لاحتواء أعمال شغب اندلعت أثناء تصويت البلاد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وظل حظر التجول الذي تم إعلانه مساء أمس الأربعاء ساريا، فيما استمر سماع دوي إطلاق النار في أجزاء من العاصمة التجارية دار السلام، في وقت استمرت فيه قوات الأمن في الانتشار بشكل مكثف في الشوارع، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وعمل موظفو الخدمة المدنية عن بعد من منازلهم اليوم الخميس، وتم إغلاق المدارس تنفيذا لأمر تلاه السكرتير العام للحكومة موسى كوسيلوكا عبر هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية "تي بي سي".

ونصح كوسيلوكا المواطنين بالبقاء في منازلهم إن أمكن.

وسعت الرئيسة سامية صولوحو حسن، البالغة من العمر 65 عاما، لفترة ولاية ثانية في الانتخابات، وهي تكاد تكون ضامنة للفوز، إذ تم منع أبرز منافسيها توندو ليسو، المحتجز حاليا ويُحاكم بتهمة الخيانة العظمى، من الترشح في الانتخابات، وكذلك تم منع مرشح ثاني أكبر حزب معارض.

وخرج أنصار المعارضة بأعداد كبيرة إلى الشوارع، أمس الأربعاء، احتجاجا على إقصائهما.