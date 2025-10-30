الكرملين: بيانات ترامب غير صحيحة إذا كان يقصد بالتجارب النووية صاروخ بوريفيستنيك

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن دولا أخرى يزعم أنها تجري تجارب نووية، قائلا إنه إذا كان يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة.

وقال بيسكوف، للصحفيين، اليوم الخميس، "ذكر الرئيس ترامب في بيانه أن دولا أخرى تجري تجارب نووية مزعومة... إذا كان يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فهذا ليس اختبارا نوويا بأي حال من الأحوال"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

و ردا على سؤال عما إذا كان التغيير في الخطاب في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يعني أن الحوار الذي بدأ قد وصل إلى طريق مسدود وان اللجوء إلى الأسلحة النووية وحده كفيل بإعادة تنشيط الاتصالات، سواء على الصعيد الثنائي أو بشأن التسوية الأوكرانية، قال بيسكوف " لا، هذا لا يعني ذلك "