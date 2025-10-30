عودة أقدم سيارة فولكس فاجن بيتل في العالم إلى الطريق

رغم أنه لم يتبقَّ من مكوناتها الأصلية الكثير عند بدء أعمال تجديدها، لكنها مازالت أقدم سيارة من طراز فولكس فاجن بيتل موجودة على قيد الحياة بعد أن خاضت رحلة طويلة للغاية ونجاتها من وليات الحرب العالمية الثانية.

ويعتقد أن السيارة بيتل التي يملكها تراوجوت جروندمان هي الأقدم في العالم، ويمكن رؤيتها معروضة في منزل جامع السيارات في بلدة هيسيش أولدندورف، بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.

ويقود جروندمان السيارة الصغيرة بمحركها الخلفي المبرد بالهواء بقوة 23 حصانا، بانتظام. وقد انضم إليه كاتب هذا الموضوع في رحلة برية.

يقول جروندمان "هذه هي القيادة في أبهى صورها، العودة إلى الأساسيات، إن صح التعبير"، مضيفا بينما ننطلق بسرعة - "وهي صاخبة".

من ناحيتها أكدت هيئة اختبار السيارات الألمانية (توي في) أن السيارة آمنة حتى سرعة قصوى تبلغ 100 كم/ساعة، لكن جروندمان يعترف بأن القيادة تصبح صعبة بعض الشيء عند تجاوز سرعة 80 كم/ساعة.

يقول جروندمان ، وهو أحد المتحمسين لإحدى أشهر السيارات الصغيرة في العالم ، إنها ضيقة من الداخل: "كان الناس في الماضي أقصر قامةً". هذا يعني أن أي شخص يزيد طوله عن 80ر1متر سيجد صعوبة في مد ساقيه تحت عجلة القيادة. لا يزال جروندمان قادرا على ذلك، على الرغم من أنه يضطر إلى الانحناء لرؤية ما وراء الزجاج الأمامي.

بدأت صناعة هذه السيارة في عام 1937 باسم فولكس فاجن دبليو30. وبعد ثلاثة طرز ظهرت أول سلسلة نماذج أولية لما ستصبح لاحقا السيارة فولكس فاجن بيتل.

يقول خبير سيارات من هيئة تيو في نورد "صُنعت هذه السيارات الاختبارية الثلاثين لصالح فرديناند بورشه (مؤسس شركة صناعة السيارات الألمانية بورشه) لاختبار قيادة واسع النطاق، وتُعتبر الجيل السابق المباشر لسيارة فولكس فاجن بيتل اللاحقة".

كانت سيارة بيتل مشروعًا مفضلًا للديكتاتور النازي أدولف هتلر الذي وعد الألمان بـ"سيارة شعبية" بأسعار معقولة. كانت السيارة في30 إن صح التعبير، بمثابة نموذج اختباري لسيارة فولكس فاجن بيتل التالية.

وخلال الحرب العالمية الثانية، تم تدمير النماذج الأولية، كما يتضح من الصور التي عرضها جروندمان في معرضه. وهم "كانوا بحاجة فقط إلى المواد". كان الهيكل الذي يحمل الرقم 26 قد قطع مسافة 56 ألف كيلومتر تقريبا بحلول ذلك الوقت.

ووفقًا لهيئة الفحص الفني (تي.يو.في)، التي أكدت أصالة السيارة رقم 26، لا يوجد أي دليل على وجود أي هياكل أو أطر أخرى متبقية من هذه السيارات، وبالتالي فإن سيارة جروندمان التي أُعيد بناؤها الآن هي أقدم سيارة فولكس فاجن بيتل في العالم.

ومع مطلع سبعينيات القرن الماضي على أبعد تقدير، تم العثور على هيكل السيارة رقم 26 في جموند بولاية كارينثيا النمساوية، موجودا أسفل مركبة أخرى تُسمى "كوبلفاجن"، وهي نوع من سيارات بيتل العسكرية المكشوفة.

وبعد أن تناقلها هواة جمع السيارات الكلاسيكية، انتهى بها المطاف في النمسا بين هواة جمع السيارات الكلاسيكية. وفي عام ٢٠٠٣، استبدلها جروندمان بسيارة شويم فاجن، وهي نوع من سيارات فولكس فاجن بيتل البرمائية.

وفي هسيش أولدندورف، كان الهيكل في البداية "مثبتًا على الحائط"، كما قال جروندمان. لم يكن يعتقد حقا أنه يستطيع إعادة بنائها. ومع ذلك، فإن ترميم سيارة فولكس فاجن بيتل من عام ١٩٣٨، والتي كانت في حالة أفضل بكثير، منحه الشجاعة للمضي قدما. في البداية، أُعيد بناء الهيكل بالكامل، ثم تتابعت الأحداث.

واليوم، تعرض السيارة دبليو 30 إلى جانب سيارة بيتل من عام ١٩٣٨ في غرفة مُجهزة خصيصا ضمن مجموعة جروندمان، والتي تضم العديد من طرز فولكس فاجن الأخرى من خمسينيات القرن الماضي. كما أُلف جروندمان كتاب عن ترميم السيارة دبليو 30 والذي يُمكن العثور عليه في المرآب ذي الألواح الخشبية إلى جانب العديد من الصور والوثائق الأصلية.