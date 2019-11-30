مصرع شخص وإصابة 5 آخرين جراء حادثي تصادم بالطريق الصحراوي

لقى شخص في العقد السادس من عمره، مصرعه، وأُصيب 5 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، أمس الجمعة، جراء وقوع حادثي تصادم بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الكيلو 35 اتجاة العلمين، بنطاق مركز وادي النطرون، وبالانتقال تبين مصرع محمود سعد الدين إبراهيم، 61 عاما، ومقيم بالقاهرة، وإصابة محسن سعد الدين إبراهيم، 52 عاما، وتم نقل جثة المتوفي لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بوادي النطرون، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القاهرة - إسكندرية" الصحراوي الكيلو 100 اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة: "عادل عياد عادل، 13 سنة، عياد عادل مجدي 40 سنة، شنودة عياد عادل 9 سنوات، نورا صبحى صالح 30 سنة، وجميعهم من أسرة واحدة ومصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.