الشرطة الهولندية تعتقل الجاني في حادثة طعن مراهقين في لاهاي

اعتقلت الشرطة الهولندية اليوم السبت، المشتبه به (35 عاما) في حادث طعن ثلاثة أشخاص مراهقين في مركز مدينة لاهاي، مشيرة إلى أن الجاني ليس لديه هوية محددة، وأن الشرطة اقتادته إلى قسم الشرطة للتحقيق معه، وذلك وفقا لبيان شرطة لاهاي.

وأوردت صحيفة "نيذرلاند تايمز" الهولندية على موقعها الإلكتروني أنه لم يتم الإعلان عن أي دوافع حول الحادث بعد الاعتقال، وقالت السلطات إن الطبيعة الحقيقة للهجوم ليست واضحة.

يذكر أنه في ليلة الأمس /الجمعة/ طعن المشتبه به، ثلاثة مراهقين في وسط مدينة دانهاخ، في شارع خروت مارك، وهم صبي يبلغ من العمر 13 عاما من لاهاي، وفتاتان تبلغان من العمر 15 عاما، ووفقا لشهود عيان، وتم اختيار الضحايا بشكل عشوائي من قبل الجاني، وجرى إخراج الضحايا من المستشفى ليلة أمس.

يأتي ذلك بعد أيام من اعتقال الشرطة في هولندا /الاثنين/ الماضي رجلين تتراوح أعمارهما بين 20 و 34 عاما للاشتباه في تجهيزهما لهجوم إرهابي.