محافظ اﻹسكندرية: سنعمل على إعادة «عروس البحر المتوسط» لمكانتها التي تستحقها

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الجديد اليوم، السبت، أنه سيعمل على حل جميع مشاكل المواطن والشارع السكندري ، وأنه سيعمل بالتوازي في جميع الملفات وعلى رأسها ملفات القمامة والبناء المخالف واسترداد الأراضي؛ وذلك لعودة الإسكندرية لمكانتها التي تستحقها كعروس للبحر المتوسط.

وكان المحافظ قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مكتبه لمباشرة مهام عمله ؛ وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ الجديد حيث كان في استقباله أحمد جمال نائب المحافظ واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد والقيادات والعاملين بديوان عام المحافظة.