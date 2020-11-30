مصر المقاصة يطلب استعارة ثنائي الزمالك

طلب نادي مصر المقاصة بشكل رسمي من الزمالك ضم ثنائي الفريق الشاب يوسف مرعي وخالد مصطفى على سبيل الإعارة، حيث عقد سيد مرعي وكيل اللاعبين، جلسة مع عبد الحليم علي مدير الكرة الجديد، للموافقة على طلب المقاصة.

وكان المجلس السابق للزمالك، وافق من قبل على إعارة الثنائي ولكن ايقاف المجلس تسبب في تعطل الصفقة.

جدير بالذكر، أن الزمالك سينتظم الفريق في معسكرمغلقا، مساء اليوم، بالإسكندرية استعدادا للقاء المقبل أمام الطلائع في نصف نهائي كأس مصر المقرر له غدا.

وقام الزمالك، بتوفير حافلة جديدة للاعبين بعد تحطم الحافلة السابقة عقب لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.