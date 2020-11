قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن «الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة CEIEC للتكنولوجيا في جمهورية الصين الشعبية، لتمكينها من جهود نظام مادورو لتقويض الديمقراطية في فنزويلا».

وأضاف بومبيو، في تغريدة له نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء الإثنين، أن «دعمهم لتقييد خدمة الإنترنت وإجراء مراقبة رقمية ضد المعارضين السياسيين يحرم الفنزويليين من مستقبل ديمقراطي».

The U.S. is sanctioning PRC tech firm CEIEC for enabling the Maduro regime’s efforts to undermine democracy in Venezuela. Their support to restrict internet service and conduct digital surveillance against political opponents is robbing Venezuelans of a democratic future.