إدانة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق بتهمة القذف والذم

حُكم على رئيس كوريا الجنوبية الأسبق تشون دو هوان، اليوم الاثنين، بالسجن لعدة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة القذف والذم.



واتُهم الديكتاتور الأسبق، في مايو 2018، بتهمة القذف والذم بحق الكاهن الكاثوليكي والناشط الديمقراطي السابق تشو تشول هيون، المعروف أيضاً باسم تشو بي أوه، الذي توفي في عام 2016، ووصفه عن طريق خطأ بالكاذب في مذكراته التي نشرت في عام 2017.



ووفقاً لرواية تشو، فقد رأى طلقات نارية كانت تستهدف عمداً المدنيين من طائرات مروحية، عندما تقمع مظاهرات عام 1980 في جوانج جو.



وحكمت محكمة جوانج جو المحلية على تشون بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين.