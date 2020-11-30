المكسيك تدرس تقديم طلب للولايات المتحدة لتسليم قائد سابق بالشرطة تلاحقه اتهامات

قال مسؤولون حكوميون في المكسيك، إن بلادهم تدرس المطالبة بتسليم قائد سابق للشرطة الاتحادية يواجه تهما تتعلق بالمخدرات في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن مكتب المدعي العام المكسيكي حصل على مذكرة توقيف بحق جينارو جارسيا لونا، بتهمة الإثراء غير القانوني، مما يكفل الحق في طلب تسليمه.

وأوضحت الوكالة أن المكسيك أعدت الطلب لكنها تدرس تقديمه، حسب المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وأفادت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية اليومية، نقلا عن مصادر حكومية اتحادية لم تحددها، أنه يتردد أن جارسيا لونا كسب أكثر من 27 مليون بيزو (3ر1 مليون دولار) بشكل غير قانوني.