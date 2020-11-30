 المكسيك تدرس تقديم طلب للولايات المتحدة لتسليم قائد سابق بالشرطة تلاحقه اتهامات - بوابة الشروق
الإثنين 30 نوفمبر 2020 3:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

المكسيك تدرس تقديم طلب للولايات المتحدة لتسليم قائد سابق بالشرطة تلاحقه اتهامات

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 3:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 3:05 ص

 قال مسؤولون حكوميون في المكسيك، إن بلادهم تدرس المطالبة بتسليم قائد سابق للشرطة الاتحادية يواجه تهما تتعلق بالمخدرات في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن مكتب المدعي العام المكسيكي حصل على مذكرة توقيف بحق جينارو جارسيا لونا، بتهمة الإثراء غير القانوني، مما يكفل الحق في طلب تسليمه.

وأوضحت الوكالة أن المكسيك أعدت الطلب لكنها تدرس تقديمه، حسب المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وأفادت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية اليومية، نقلا عن مصادر حكومية اتحادية لم تحددها، أنه يتردد أن جارسيا لونا كسب أكثر من 27 مليون بيزو (3ر1 مليون دولار) بشكل غير قانوني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك