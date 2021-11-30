جورج إسحق يدعو للإسراع في تفعيل الآلية التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوضع السياسي المستقر حاليا يسمح بتخفيف بعض القيود والأوضاع الاستثنائية التي فُرضت على بعض الحقوق والحريات في فترة سابقة، بعد أن استقرت الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وأضاف خلال مشاركته في ندوة نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية الأسبوع الماضي، تحت عنوان "آلية التشريع والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، أنه لا يصح القول بإنه سيتم تحسين وضع حقوق الإنسان "تدريجيًا" لأنها حقوق منصوص عليها دستوريا، ومصر موقعة على مواثيق دولية تحتم عليها تطبيقها، مشيرًا إلى أن المدى الزمني لتنفيذ الاستراتيجية طويل، وأنه من الممكن تفعيل الاستراتيجية في وقت أقل من السنوات الخمس المحددة لتطبيقها.

وانتقد إسحق المعارضين المطالبين بمقاطعة التعاون مع الدولة لتطبيق الاستراتيجية، قائلا إنه يجب على الجميع العمل والبناء على تلك الاستراتيجية.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.