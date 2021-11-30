أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنها انتهت الاستعدادات الخاصة بمؤتمرها العلمي الدولي الثالث بعنوان: "رؤى مستقبلية لتطوير التعليم النوعي في ظل متطلبات عصر الرقمنة وأزمة كوفيد-19"، والذي سوف ينطلق غدا الأربعاء وحتى الرابع من ديسمبر، بأحد فنادق الغردقة، برئاسة الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، ومقرر المؤتمر الدكتور داليا المصري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



وقالت عميد الكلية ورئيس المؤتمر الدكتور أماني شاكر، إن المؤتمر يساهم في بناء شخصية متكاملة وخلق جيل مستنير من خلال مشاركات باحثين من عدد من الجامعات المصرية، ومن دول أجنبية وعربية منها السعودية والعراق والولايات المتحدة الأمريكية واليابان؛ لمناقشة أكثر من 100 بحث علمي.



وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق رؤية "مصر 2030" وتصحيح المسار المجتمعي والتعليمي بشكل دوري وفعال، وكذلك مناقشة الرؤى المستقبلية لتطوير التعليم النوعي في ظل متطلبات عصر الرقمنة وأزمة كوفيد-19، كما يناقش أهم المشاكل والتحديات التي تواجه سوق العمل وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة.