رئيس مدينة ملوي يتابع أعمال الجسات الأرضية لشبكات الصرف الصحي

تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي في المنيا، أعمال الجسات الأرضية، وعددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

وخلال جولته، تابع السايس، أعمال الجسات الأرضية لشبكة انحدار الصرف الصحي بقرية دير البرشا وقرية الشيخ عبادة، كما تم متابعة اعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرستي، معصرة ملوي الاعدادية المشتركة، ومعصرة ملوي الثانوية المشتركة، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، وموقع إنشاء الوحدة الصحية بالقرية.