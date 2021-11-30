 مقتل أحد عناصر البيشمركة الكردية وإصابة 3 آخرين شمال شرقي بغداد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل أحد عناصر البيشمركة الكردية وإصابة 3 آخرين شمال شرقي بغداد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 9:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 9:41 ص

 أفاد بيان لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراقي بأن أحد عناصر قوات البيشمركة الكردية قتل وأصيب 3 آخرون في هجوم لتنظيم داعش في منطقة كفري التابعة لمحافظة ديالى/57 كيلومترا شمال شرقي بغداد/.

وأوضح البيان أن قوات البيشمركة تعرضت ليل الاثنين الماضي إلى هجوم من تنظيم داعش ضمن حدود منطقة كفري أسفر عن مقتل أحد عناصر البيشمركة وإصابة ثلاثة آخرين.

وكان خمسة من قوات البيشمركة الكردية قد قتلوا وأصيب أربعة آخرون الأحد الماضي في هجوم لداعش على قوات البيشمركة الكردية في قرية كولجو في منطقة كفري التابعة لمحافظة ديالى خارج حدود إقليم كردستان.


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