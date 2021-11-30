الصحة العراقية: هناك احتمال لانتشار سلالات جديدة لكورونا بالبلاد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم /الثلاثاء/، أن خطر تفشي وباء كورونا بصورة واسعة لا يزال قائما، بالرغم من انخفاض أعداد الإصابات بكورونا، مرجحة دخول العراق في موجة وبائية جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إنه "من الضرورة عدم التهاون في قضية التثقيف بشأن فيروس كورونا"، مبينا أن "انخفاض معدلات الاصابة وانحسار الموجة الثالثة لا يعتبر أبدا بمثابة خروج من دائرة الخطر، فالخطر لا يزال واردا في العراق ودول المنطقة وهناك احتمال اختراق السلالات الجديدة للبلاد في أي لحظة مع احتمالية ظهور متحورات جديدة".

وأضاف البدر، أن "الوزارة تعمل على زيادة جهود التثقيف والتوعية الصحية والإعلام عن خطر كورونا"، مشددا على "ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التوقف عن أخذ اللقاحات".

وأكد أن "الجائحة تعد أزمة وطنية تهدد الشعب، ويجب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية والتعاون على أعلى مستوياته"، لافتا إلى أن "وزارة الصحة ستقوم بنشر حملات توعوية حول الجائحة ومخاطرها ".