قال موقع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن كتابا جديدا عن العائلة المالكة البريطانية كشف أن الأمير تشارلز كان ضمن المتسائلين في القصر عن لون بشرة حفيده أرتشي قبل ولادته.

وأرتشي، هو نجل ميجان ماركل الممثلة الأمريكية سابقا ذات الأصول الإفريقية والبشرة السمراء، والتي تزوجت من الأمير البريطاني هاري ابن الأمير تشارلز والأميرة ديانا قبل سنوات.

وخرجت هذه المزاعم لأول مرة في مارس عام 2021، عندما شاركت ميجان ماركل والأمير هاري في مقابلة مع المذيعة الأمريكية المشهورة أوبرا وينفري، حيث وجهت خلال الحلقة اتهامات للعائلة الملكية البريطانية بممارسة العنصرية ضدها خلال تواجدها في القصر.

وكشفت ميجان، خلال لقاءها التليفزيوني أن أحد الأمور الأكثر استفزازًا لها كان عندما اكتشفت أن أحد أفراد العائلة المالكة لديه مخاوف بشأن لون بشرة طفلها قبل ولادته، فيما حرص هاري على نفي ذلك عن الملكة إليزابيث الثانية أو زوجها الأمير فيليب، تاركًا الباب مفتوحًا للتكهنات.

لكن في كتاب جديد للكاتب البريطاني كريستوفر أندرسن، بعنوان "الإخوة والزوجات: داخل الحياة الخاصة لوليام وكيت وهاري وميجان"، ادعى مصدر مقرب من العائلة المالكة أن تشارلز تساءل بصوت عالٍ عن بشرة الطفل خلال محادثة في عام 2017 بعد وقت قصير من خطوبة دوق ودوقة ساسكس.

وقال الكاتب في كتابه إن ولي العهد الأمير تشارلز قال لزوجته كاميلا: "أتساءل كيف سيبدو الأطفال؟"، فردت عليه بأن الطفل سيكون رائعا، فعاد وسألها مرة أخرى بصوت خافت: "أعني ماذا تعتقدين سيكون لون بشرة أطفالهم؟".

ويدعي الكتاب أن تشارلز كان يعبر فقط عن فضول غير ضار حول الشكل الذي قد يبدو عليه الطفل في الوقت الذي كانت فيه لو بشرة ماركل والدتها سمراء.

لكن المتحدث باسم الأمير تشارلز، رفض ما ورد في الكتاب، قائلا إن "هذا خيال ولا يستحق المزيد من التعليق".

وكان الأمير هاري وزوجته ميجان انتقلا للعيش خارج القصر إلى العيش في أمريكا، بعد تنازلهما عن القابهما الملكية، حيث صرح هاري في مقابلته التلفزيونية مع المذيعة أوبرا وينفري انهما خافا من أن تنال زوجته ميجان نفس مصيره أمه الأميرة ديانا، باعتبار انها قتلت بفعل فاعل بسبب كسر قواعد القصر، بحسب زعمه.