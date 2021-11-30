 الصحفي اليميني إريك زمور يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة - بوابة الشروق
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الصحفي اليميني إريك زمور يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 4:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 4:34 م

أعلن الصحفي الشعبوي اليميني إريك زمور عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا.

ونشر زمور، الذي كان أحيانا يأتي ترتيبه الثاني في استطلاعات الرأي بعد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون خلال الأشهر الماضية، مقطع فيديو اليوم الثلاثاء يعلن فيه عن نيته الترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.

وقال زمور / 63 عاما/ الشعبوي المثير للجدل، في إشارة إلى المهاجرين في البلاد، إن فرنسا لم تعد فرنسا، وإن هناك إحساس بالتجريد، مضيفا أنه من الضروري مقاومة حدوث إحلال شعب محل شعب.

كما انتقد زمور الاتحاد الأوروبي وطالب باستيعاب مهاجري فرنسا.

ويشار إلى أن زمور، الذي سيتقدم كمرشح مستقل، تفوق في بعض الأحيان على مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطن في الاستطلاعات.

وتعرض زمور لانتقادات متكررة لتعليقاته العنصرية، كما اُتهم بمعاداة السامية.

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