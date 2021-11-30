الصحة: فتح التسجيل للحصول على لقاح كورونا للأطفال من 12 لـ15 عاما

عبدالغفار: نستهدف تطعيم 8 ملايين طفل تحت 18 عاما

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم فتح باب التسجيل للأطفال من 12 لـ15 عاما الثلاثاء، للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث تستهدف الوزارة 8 مليون طفل من عمر 12 عاما وحتى 18 عاما.

وأوضح عبدالغفار في تصريحات لـ"الشروق"، أن ولي أمر الطفل يمكنه التسجيل لحصول علي موقع اللقاحات من خلال الرقم القومي للطفل الموجود على شهادة الميلاد، وينتظر رسالة بتحديد موعد للطفل ثم التوجه للمركز المذكور في الرسالة لتلقي اللقاح.

وأكد عبدالغفار أن جميع الأطفال في هذا العمر سيتم تطعيمهم بلقاح فايزر، حيث أثبتت التجارب مأمونية اللقاح على هذه الفئات، وعدم وجود أي مخاطر من تلقي اللقاح، إلى جانب توفير كميات كافية من لقاح فايزر تغطي هذه الفئات المستهدفة.

وأشار عبدالغفار إلى ضرورة ذهاب ولي الأمر مع الطفل للتوقيع علي الموافقة المستنيرة التي توقع قبل الحصول علي اللقاح، ولا يمكن للطفل توقيعها، ولابد من توقيع ولي الأمر بنفسه.

وأوضح عبدالغفار أن مراكز تلقي اللقاحات لم يعد بها ازدحام من المواطنين، ولكن بالنسبة للأطفال من 12 لـ 15 عاما، سيتم توجيههم لأقرب مركز من منزلهم لسهولة الوصول وأخذ الجرعة، كما أن الوزارة ستعمل على عدم توجيههم إلى المراكز الكبرى مثل أكاديمية الفنون في الجيزة وأرض المعارض في مدينة نصر.

وناشد عبدالغفار أولياء الأمور بضرورة التسجيل لحصول الأطفال المستهدفين علي اللقاح، لحماية أنفسهم وذويهم، ولمساعدة الدولة في السيطرة على فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة.

ولفت عبدالغفار إلى توافر الجرعات الكافية من لقاح فايزر لتطعيم الفئات المستهدفة، مؤكدا أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.