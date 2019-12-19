الحكومة الأمريكية تطلب من الكونجرس الموافقة على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا

أعربت الحكومة الأمريكية، عن أملها في الحصول على موافقة سريعة من الكونجرس لتقديم مليارات الدولارات الإضافية من المساعدات لأوكرانيا.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الإدارة تعكف حاليًا على تقديم تفاصيل لأعضاء الكونجرس بشأن الغرض من استخدام هذه الأموال.

وتابع: "ما الذي سيكون عليه الرقم النهائي، سيكون هذا حقا متروكا لأعضاء الكونجرس، لا أريد أن أسبقهم".

ومع ذلك، قال إن الحكومة الأمريكية تعتقد اعتقادا راسخا أن المبلغ المطلوب مناسب لهذه المهمة.

وطلبت حكومة الولايات المتحدة من الكونجرس 7ر37 مليار دولار أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة روسيا.

وقال كيربي، إن أكثر من نصف المبلغ، حوالي 21 مليار دولار، مخصص لقطاع الأمن، مثل تسليم الأسلحة أو تخزينها من قبل الجيش الأمريكي. كما تم تخصيص مبالغ كبيرة للدعم الاقتصادي لأوكرانيا والمساعدات الإنسانية.