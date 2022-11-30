الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تستعد لاحتلال عدد من المقاطعات غربي أوكرانيا

قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، إن بولندا تستعد لاحتلال عدد من المقاطعات غربي أوكرانيا.

وأضاف ناريشكين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "جهاز الاستخبارات الروسية حصل على معلومات تدل على تفعيل وارسو استعدادتها لاحتلال عدد من المقاطعات الواقعة غرب أوكرانيا قرب الحدود البولندية مقابل المساعدات التي قدمتها وارسو لكييف في الأشهر الأخيرة".

وقال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن "وارسو تعتزم التصرف بشكل سريع خوفا من أن شركائها في الناتو سيحاولون التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية وتجاهل مصالح وارسو وكييف".

وكان ناريشكين قال في وقت سابق، إن الرئيس البولندي أندريه دودا أصدر تعليماته للأجهزة ذات الصلة بإعداد تبرير رسمي بسرعة للمطالبات البولندية بغرب أوكرانيا.