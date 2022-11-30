 الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تستعد لاحتلال عدد من المقاطعات غربي أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 30 نوفمبر 2022 5:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تستعد لاحتلال عدد من المقاطعات غربي أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 5:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 5:15 م

قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، إن بولندا تستعد لاحتلال عدد من المقاطعات غربي أوكرانيا.

وأضاف ناريشكين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "جهاز الاستخبارات الروسية حصل على معلومات تدل على تفعيل وارسو استعدادتها لاحتلال عدد من المقاطعات الواقعة غرب أوكرانيا قرب الحدود البولندية مقابل المساعدات التي قدمتها وارسو لكييف في الأشهر الأخيرة".

وقال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن "وارسو تعتزم التصرف بشكل سريع خوفا من أن شركائها في الناتو سيحاولون التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية وتجاهل مصالح وارسو وكييف".

وكان ناريشكين قال في وقت سابق، إن الرئيس البولندي أندريه دودا أصدر تعليماته للأجهزة ذات الصلة بإعداد تبرير رسمي بسرعة للمطالبات البولندية بغرب أوكرانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك