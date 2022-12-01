وزيرا خارجية الكويت والسعودية يؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، في أول زيارة له إلى المملكة منذ توليه المسؤولية في بلاده في 16 أكتوبر الماضي.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، رحب الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بوزير خارجية دولة الكويت في أول زيارة رسمية له إلى المملكة، مؤكدًا "عمق العلاقات الأخوية والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تسلم في قصر بيان، الاثنين، الدعوة الموجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية، اللتين ستعقدان في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر القادم 2022.

وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة العربية-الصينية في مدينة الرياض في 9 ديسمبر 2022.