كوليبا: الهجوم على السفارة الأوكرانية بإسبانيا «عمل إرهابي»

وصف وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، انفجار طرد مفخخ في سفارة أوكرانيا بإسبانيا في وقت سابق، اليوم الأربعاء، بأنه هجوم على بعثة دبلوماسية واعتبره "هجوم إرهابي".

وقال كوليبا، في بث مباشر عبر فيسبوك: "هذا حادث خطير للغاية. هذا هجوم على بعثة دبلوماسية يحميها القانون الدولي لذا تجري الشرطة الإسبانية الآن تحقيقا. ونتعامل مع الحادث بحذر قدر الإمكان"، وفقا لوكالة يوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف كوليبا أن موظف السفارة المصاب قد عاد بالفعل إلى السفارة، وتلقى المساعدة الطبية، ولا يوجد خطر على حياته.

وذكر الوزير، أنه "عندما يتم تحديد هوية مرتكب هذا الهجوم الإرهابي، سنتخذ جميع الإجراءات لمعاقبة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص بشدة".

وكان موظف بسفارة أوكرانيا في إسبانيا قد أصيب بجروح إثر انفجار طرد مفخخ في يديه، ولم يصب أي من باقي موظفي السفارة بأذى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف أوليه نيكولينكو في بيان عبر فيسبوك إن السفارة الأوكرانية في إسبانيا تسلمت مظروفا، وأثناء فحصه انفجر بيد الموظف.

وأصدر كوليبا تعليمات عاجلة بتكثيف الإجراءات الأمنية في جميع السفارات الأوكرانية في الخارج.

كما طلب كوليبا من نظيره الإسباني اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الحادث. في الوقت الذي يعمل فيه ضباط إنفاذ القانون وخبراء المتفجرات الأسبان في موقع الحادث الآن.