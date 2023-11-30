وزير النفط الكويتي يعلن موعد انتهاء الخفض الطوعي لإنتاج بلاده اليومي من النفط

أعلن وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك، أن الكويت ستقوم بخفض طوعي إضافي مقداره 135 ألف برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير 2024 حتى نهاية مارس 2024.

وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة النفط اليوم الخميس، عقب ترؤس البراك وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الـ187 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والاجتماع الوزاري الـ36 لتحالف (أوبك بلس)، والاجتماع الوزاري الـ51 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال البراك، إن الخفض الطوعي الإضافي يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس)، مشيرا إلى أن إنتاج الكويت سيكون 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2024.

وأكد أن هذا القرار يهدف إلى دعم استقرار السوق إذ ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق.

وأوضح أن هذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الكويت في أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأوضح أن الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.